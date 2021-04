Jornal peruano exalta São Paulo de Crespo: “Mete terror”; Tricolor estreia na Libertadores contra o Sporting Cristal

A torcida do São Paulo vive um momento especial com o time. Agora sob o comando de Hernan Crespo, o Tricolor vem agradando com um futebol mais “para frente” e de muitas oportunidades criadas. Além das boas apresentações, a equipe do Morumbi vem conseguindo bons resultados e é lider isolado do grupo B do Campeonato Paulista, com 19 pontos.









Encarando uma verdadeira maratona de jogos, o São Paulo entrou em campo na última sexta-feira (16) contra o Palmeiras, fora de casa, e na terça-feira (20) vai até a Bolívia para encarar o Sporting Cristal-PER em sua estreia na Copa Libertadores. Com o Paulistão “apertado”, o intervalo de um jogo para o outro tem sido de apenas dois dias.

Foto: Rubens Chiri/saopaulofc.net



Em uma ótima fase e o time com ‘a cara de Crespo’, o Tricolor parece estar recuperando a tradição de ser um dos mais temidos do continente. A imprensa peruana demonstrou muito respeito e até medo do Soberano, que vem de uma sequência de quatro vitórias em sete dias. O jornal ‘Libero’ afirma que o clube do Morumbi coloca terror no adversário terça-feira.

“O São Paulo mete terror no Cristal, após ganhar quatro partidas em sete dias”, dizia a manchete. “O clube brasileiro chegará em breve a Lima para enfrentar o Sporting Cristal na estreia de ambos na Libertadores 2021. O time de Hernán Crespo chega com a moral lá em cima para este duelo”, dizia um trecho da matéria, que projetava o confronto.

Como é bom ter hernan crespo como técnico, o são paulo ta dando gosto de ver jogar — Isadora (@whybeliewer)

April 17, 2021





“A estreia do Cristal na Copa não será nada fácil. Terá que medir forças contra o São Paulo, um dos grandes do Brasil e sempre candidato a torneios como a Libertadores. Desde que o técnico Hernán Crespo chegou, o São Paulo elevou, e muito, seu nível de jogo. Por causa disso, conseguiu o feito de ganhar quatro partidas em apenas sete dias”, concluiu.