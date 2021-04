Jornal peruano se maravilha com vitórias do São Paulo antes da estreia na Libertadores: ‘Mete terror’

A ótima fase do São Paulo fez o jornal peruano Libero demonstrar muito respeito e até um pouco de medo antes do confronto contra o Sporting Cristal, na próxima terça-feira, pela estreia da Conmebol Libertadores.

O diário salientou que o time paulista vem de quatro triunfos seguidos no Campeonato Paulista, incluindo um triunfo sobre o Palmeiras no Allianz Parque, e ressaltou a confiança que a equipe tricolor chega para o duelo contra o atual campeão peruano.

“O São Paulo mete terror no Cristal, após ganhar quatro partidas em sete dias”, manchetou.

“O clube brasileiro chegará em breve a Lima para enfrentar o Sporting Cristal na estreia de ambos na Libertadores 2021. O time de Hernán Crespo chega com a moral lá em cima para este duelo”, completou.

O veículo apontou que o Sporting também vem em bom momento, mas que será duro conquistar um bom resultado contra o Tricolor.

“A estreia do Cristal na Copa não será nada fácil. Terá que medir forças contra o São Paulo, um dos grandes do Brasil e sempre candidato a torneios como a Libertadores”, destacou.

