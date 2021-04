Jornal põe dois times na briga por Claudinho e já crava proposta de R$ 80 milhões ao Bragantino

Bola de Ouro do último Brasileirão, Claudinho segue despertando interesse de clubes da Europa e deve ser um dos atletas mais procurados para a próxima janela de transferências, no meio do ano. Neste sábado, o jornal português A Bola disse que o Red Bull Bragantino até já tem uma oferta na mesa pelo seu craque e colocou dois times na briga pelo jogador.

Segunda a publicação, uma proposta de 12 milhões de euros (quase R$ 80 milhões) teria sido feita pelo Ajax, da Holanda – e acostumado em contratar jovens promessas do futebol brasileiro como David Neres e Anthony.

E a informação vem de Portugal justamente porque o outro time na briga pelo jogador é português: o Sporting, atual líder do campeonato local.

O problema é que o Red Bull Bragantino já teria sinalizado que não negociará Claudinho por menos de 15 milhões de euros (em torno de R$ 100 milhões).

Há ainda outro time que pode receber o craque: o RB Leipzig, da mesma dona do Bragantino, o que facilitaria muito a negociação.

Claudinho foi o grande destaque do último Brasileirão, acabando como artilheiro e também eleito o melhor jogador da competição.