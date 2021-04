Jornal revela a ‘troca do século’ que pode fazer Ronaldo voltar ao United; veja como seria o negócio

Cristiano Ronaldo ainda tem mais um ano de contrato com a Juventus, mas já é um dos principais nomes do mercado de transferências. O português não estaria muito satisfeito na Itália e estaria em busca de uma mudança que o fizesse ficar mais perto de brigar por outro título da Champions. E uma das opções seria um retorno ao Manchester United. Para isso, o jornal Marca revela neste sábado qual seria o caminho: o que chamam de “troca do século” envolvendo Paul Pogba.

A negociação, porém, não parece ser tão simples assim. Pogba foi contratado pelo United em 2016 por pouco mais de 100 milhões de euros. E, apesar de não ter elevado o patamar do time como se esperava, segue sendo peça importante na equipe.

Com 28 anos de idade, o francês também é oito anos mais novo que Cristiano Ronaldo, que já está muito mais perto do final da carreira.

Ronaldo, porém, estaria disposto a fazer de tudo para facilitar a negociação. Segundo o jornal italiano Gazzetta dello Sport, o astro já teria aceitado uma redução brusca de seu salário para poder voltar a jogar na Inglaterra.

A Juventus também pagou mais de 100 milhões de euros em 2018 para contratar o português.

Além da vontade de Ronaldo, o que poderia facilitar um pouco a negociação é ambos os jogadores têm apenas mais uma temporada no contrato. Ou seja: a partir de janeiro de 2022, já poderiam assinar um pré-contrato para trocar de clube na temporada 2022-23, o que deixaria United e Juventus sem receber um centavo por eles.