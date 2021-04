jornal revela conselho que técnico deu a presidente da Juventus

Técnico da Juventus entre 2015 e 2019, Massimiliano Allegri, que até hoje segue sem clube, sugeriu a saída do astro português Cristiano Ronaldo durante o período em que esteve em Turim. A revelação foi feita nesta terça-feira (13) pelo jornal “La Repubblica“, da Itália.

De acordo com o veículo, na última reunião que teve com Andrea Agnelli, atual presidente da Juve, o técnico de 53 anos disse ao dirigente que CR7 precisava deixar a equipe, uma vez que estaria “bloqueando o crescimento” da mesma. No fim das contas, quem foi mandado embora foi o próprio Allegri.

“Se livre de (Cristiano) Ronaldo. Ele está bloqueando o crescimento da equipe e do clube”, teriam sido estas as palavras do ex-treinador da Velha Senhora a Agnelli.

O “La Repubblica” ainda lembrou que, na época, apesar de ter conquistado cinco títulos consecutivos do Campeonato Italiano com a equipe de Turim, Allegri não foi levado a sério por conta da boa fase de Cristiano Ronaldo. O português ainda estava na sua primeira temporada na Itália e terminou o ano com 28 gols em 43 jogos pela Juventus.

Agora com 36 anos, CR7 está na sua terceira temporada com a camisa da Juve e tem contrato válido até junho de 2022. Por enquanto, ainda não há qualquer conversa pela renovação do seu vínculo e as especulações de que o atacante deixará a Velha Senhora ao fim da atual campanha são grandes no momento, com o Real Madrid entre os possíveis destinos.

E diferentemente das últimas temporadas, a Juventus não vem tão bem assim. Na Champions League, a equipe foi eliminada ainda nas oitavas de final para o Porto, enquanto no Italiano ocupa apenas o 3º lugar na tabela, 12 pontos atrás da líder Inter de Milão. Por outro lado, ainda pode conquistar o título da Copa da Itália, uma vez que está na final, além de já ter faturado a Supercopa da Itália, ainda no início da atual campanha.