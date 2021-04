Jornal revela os 3 clubes que eram ‘plano B’ para Bayern, Dortmund e PSG na Superliga

A Superliga já se esvaziou e nem deve sair do papel, mas segue sendo um dos principais assuntos da Europa. Neste sábado, o jornal inglês Daily Mail revelou quais eram os planos dos organizadores para completar os 15 clubes que participariam da competição após o ‘não’ dado por Bayern de Munique, Borussia Dortmund e PSG.

Segundo a publicação, os três novo convidados continuariam sendo de França e Alemanha: Lyon, Olympique de Marselha e RB Leipzig.

O problema é que o próprio Lyon não parecia disposto a entrar no torneio. Jean-Michel Aulas, presidente do clube, disse que a competição “ia contra o espírito do fair play”.

Vale lembrar a ideia do torneio. Seis clubes ingleses (Manchester City, Manchester United, Liverpool, Chelsea, Arsenal e Tottenham), três clubes espanhóis (Real Madrid, Barcelona e Atlético de Madrid) e três clubes italianos (Juventus, Milan e Internazionale) encabeçaram um torneio entre eles. A ideia era rachar com a Champions League da Uefa e criar um torneio “mais rentável”.

A ideia era que o Bayern de Munique, Borussia Dortmund e PSG respondessem positivamente e formassem 15 clubes fundadores da competição.

O projeto, porém, começou a ir por água abaixo assim que anunciado oficialmente. Fifa, Uefa e confederações locais ameaçaram os clubes envolvidos com uma série de punições, que incluíam a exclusão das equipes dos torneios nacionais de seus países e a proibição dos jogadores dessas equipes em defender as suas seleções.

Os clubes ainda sofreram uma forte pressão dos torcedores, com direito a protestos pesados.

Todas as equipes da Inglaterra desistiram da competição logo no começo da semana. Os italianos e o Atlético de Madrid também anunciaram oficialmente a desistência.