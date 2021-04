Jornal revela ‘primeiro reforço’ do Real Madrid que tem aval de Zidane para a próxima temporada

O Real Madrid pode ter o seu primeiro ‘reforço’ definido para a próxima temporada. Emprestado ao Arsenal, Martin Odegaard deve retornar ao clube, segundo o jornal Mirror, a pedido de Zinedine Zidane.

Depois de ter retornado de empréstimo da Real Sociedad no início da temporada atual, o norueguês pediu para ganhar mais chances e foi emprestado aos Gunners no meio da temporada.

Segundo a publicação do diário inglês, antes de sua ida para a Inglaterra, Zidane fez questão de conversar com Odegaard e reforçar que conta com ele para o futuro, mesmo ele sendo emprestado.

Sob o comando de Mikel Arteta, o norueguês vem tendo mais minutos dentro de campo e o seu rendimento dentro de campo tem agradado o treinador espanhol.

“Em ambos os casos estou muito contente com os dois e é uma decisão que tem de ser tomada no final da temporada, porque há outro clube envolvido. Nesse caso, é o mesmo clube envolvido que possui os dois, mas terei essas conversas”, disse recentemente Arteta, comentando, também, sobre Ceballos.

Dentro do Real, uma saída definitiva não é uma opção, por conta da idade avançada de Modric e a falta de opções na posição no banco de reservas. Desde a saída de Odegaard para o Arsenal, o croata e Kroos tem estado mais tempo dentro de campo por falta de rodízio.