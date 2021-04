jornal revela seleção dos jogadores mais bem pagos do mundo

O jornal Marca revelou nesta segunda-feira a seleção dos jogadores mais bem pagos do mundo.

Somando o salário de todos, chega-se à absurda quantia de 258,5 milhões de euros (R$ 1,76 bilhão).

Ou seja: dividindo pelo time, é como se cada um recebesse, em média, 23,5 milhões de euros (R$ 160,13 milhões) por temporada.

Só há um brasileiro entre os 11 selecionados: o atacante Neymar, do Paris Saint-Germain.

Seu salário fica em faixa parecia com a de Cristiano Ronaldo, da Juventus, mas ainda está muito atrás do jogador mais bem pago do mundo: Lionel Messi, do Barcelona.

VEJA A SELEÇÃO*

*Salários em valores por temporada

G: David De Gea (Manchester United): 15 milhões de euros (R$ 102,21 milhões)

Z: Sergio Ramos (Real Madrid): 12 milhões de euros (R$ 81,77 milhões)

Z: Virgil van Dijk (Liverpool): 9 milhões de euros (R$ 61,33 milhões)

Z: Gerard Piqué (Barcelona) 8,5 milhões de euros (R$ 57,92 milhões)

MC: Paul Pogba (Manchester United): 15 milhões de euros (R$ 102,21 milhões)

MC: De Bruyne (Manchester City): 19 milhões de euros (R$ 129,47 milhões)

MA: Antoine Griezmann (Barcelona): 20 milhões de euros (R$ 136,28 milhões)

MA: Lionel Messi (Barcelona): 76 milhões de euros (R$ 517,87 milhões)

A: Neymar (Paris Saint-Germain): 30 milhões de euros (R$ 204,42 milhões)

A: Gareth Bale (Tottenham): 23 milhões de euros (R$ 156,72 milhões)

A: Cristiano Ronaldo (Juventus): 31 milhões de euros (R$ 211,24 milhões)

Cristiano Ronaldo durante jogo entre Juventus e Genoa, pela Serie A EFE

Vale ainda destacar que o Barcelona é o time com mais jogadores na lista, com três nomes.

O Manchester United, por sua vez, tem dois atletas na seleção dos mais bem pagos do planeta.

Cabe também lembrar que vários desses nomes, como Neymar, Sergio Ramos e Messi, estão em retas finais de contrato com seus clubes.

Ou seja: nas renovações (ou nos acordos que fizerem com suas novas equipes), os montantes podem aumentar bastante em breve.