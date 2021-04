Jornal revela sonho de Borré após conversas com Grêmio, Palmeiras e São Paulo

O jornal italiano “La Gazzetta dello Sport” afirma que o sonho de Rafael Santos Borré, do River Plate, é jogar na Europa. O colombiano, que teve conversas com clubes como Palmeiras, Grêmio e São Paulo, pode transferir-se para a Lazio-ITA.

Com o contrato prestes a se encerrar na equipe argentina, ele espera um telefonema do time italiano.

