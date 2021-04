Jornalista critica declaração de Abel e irrita torcida do Palmeiras: “Discurso raso e vitimista”

Abel Ferreira ficou muito irritado nos últimos dias questionamentos em torno do seu trabalho e bateu forte durante algumas entrevistas coletivas, cogitando até ir embora se o Palmeiras não o quisesse mais. Claro que essa fala foi no calor do momento e o técnico jamais cogitou deixar o clube paulista por causa dessas críticas.









Na coletiva após o jogo contra o Independiente del Valle, o português usou o termo “contra tudo e contra todos” para projetar a temporada no clube paulista. Nessa quarta-feira (28), o jornalista Vitor Sérgio Rodrigues disse que esperava mais do comandante e disse que esse posicionamento foi raso e vitimista. Por outro lado, o comentarista da TNT Sports disse que as críticas são, de fato, muito acima do tom.

“Escreva “contra tudo e contra todos” no search do Twitter e vá colocando nomes de todos times do Brasil para ver o resultado… Entendo que a pressão em cima dele é desproporcional e injusta, mas eu esperava mais do Abel Ferreira. Leiam o tweet! Eu digo q a pressão no Abel é desproporcional e injusta! Está escrito. É ridículo o q estão fazendo com quem ganhou 2 títulos em 5 meses sem treinar. Vai ver o erro é meu em achar o Abel não cairia nesse discurso raso e vitimista de “contra tudo e contra todos“, disse.

É claro que a maioria da torcida palmeirense não concordou com o jornalista e entende que Abel agiu corretamente, tendo em vista que estava sendo muito questionado por alguns tropeços no Campeonato Paulista, campeonato que a diretoria do Palmeiras já deixou claro não ser a prioridade.

VSR então opinou mais uma vez sobre o assunto: “Já estou acostumado com torcedor. Qnd digo q o Abel Ferreira faz um bem ao fut. brasileiro ao detonar o calendário, sou ótimo jornalista. Qnd critico o “contra tudo e contra todos”, sou lixo, inimigo do Palmeiras, essas coisas. Sigo elogiando e criticando o q achar q deva”, afirmou.