Jornalista Max Marques morre vítima da Covid-19

O jornalista Maximiliano Marques Pereira, de 58 anos, morreu na noite desta terça-feira. Max Marques, como era conhecido, foi mais uma vítima da Covid-19 no Brasil. Ele estava internado no hospital Anchieta, no bairro do Caju, no Rio de Janeiro.

Max trabalhou no LANCE! e nas editorias de Bairro, Cidade e Esportes do jornal O Globo. Recentemente atuava como colaborador no portal Jogada10.

O Flamengo, clube por qual torcia, lamentou a perda do jornalista em seu Twitter e desejou força aos familiares.

– O Clube de Regatas do Flamengo lamenta profundamente a morte do jornalista rubro-negro Maximiliano Marques Pereira. Muita força aos familiares e amigos neste momento tão difícil – escreveu o clube rubro-negro.