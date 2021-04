Joss Whedon é acusado de ameaçar Gal Gadot no set de Liga da Justiça; entenda · .

As atitudes abusivas de Joss Whedon durante as refilmagens de Liga da Justiça (2017) continuam vindo à tona com o passar do tempo. Além dos diversos problemas envolvendo o astro Ray Fisher, que viveu o herói Ciborgue, o diretor teria ameaçado a atriz Gal Gadot por conta de discordâncias com a sua visão para o longa.

Segundo testemunhas envolvidas na produção e ouvidas pela revista The Hollywood Reporter, Whedon teria discutido com a intérprete da Mulher-Maravilha por uma recusa da atriz a decorar falas com as quais não concordava. Na sequência, o cineasta teria ameaçado atrapalhar a carreira dela, assim como a de Patty Jenkins, diretora dos dois filmes solos da heroína.

“Joss estava explanando de que estava no limite com Gal. Ele disse a ela que, por ser o roteirista, ela iria calar a boca e dizer as falas, e que ele poderia fazê-la parecer incrivelmente estúpida no filme”, disse uma das testemunhas.

Em outra situação, a intérprete de Diana Prince teria levado suas reclamações a Kevin Tsujihara, presidente da Warner Bros. A atriz não estava de acordo com a visão mais agressiva para a sua personagem e que não combinava com o que foi apresentado no primeiro filme da Mulher-Maravilha.

Outras fontes disseram que Fisher e Gal não foram as únicas estrelas a terem problemas com o Whedon no set. Jeremy Irons (Alfred) e Jason Momoa (Aquaman) também foram apontados como vítimas do comportamento abusivo do cineasta.

Nem a Warner nem Whedon responderam aos questionamentos da reportagem. Em comunicado enviado à publicação, Gal Gadot apenas disse que “teve problemas com o diretor e o estúdio, mas lidou com eles em seu tempo”.