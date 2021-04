Jovem Aprendiz Michelin anuncia 10 vagas em Itatiaia

Abertas vagas para Jovem Aprendiz Michelin! São várias oportunidades divulgadas pela empresa de grande porte, que está em busca de talentos jovens para complemento da equipe de colaboradores. Se você está buscando uma chance de ingressar no mercado de trabalho, esta é uma excelente oportunidade! Veja, a seguir, como realizar a inscrição para o Processo Seletivo e demais orientações!

Vagas para Jovem Aprendiz Michelin

Há diversas oportunidades anunciadas para Jovem Aprendiz, disponíveis para quem esteja buscando o ingresso no mercado profissional. A Michelin ressalta que todos os contratados receberão, além da faixa salarial compatível, diversos benefícios. São eles o plano de saúde médico e odontológico, desconto em produtos, convênio com demais parceiras da empresa, vale-transporte e muito mais.

Os jovens contratados participarão das rotinas administrativas da empresa, de acordo com a função e atividades do cargo de Assistente Administrativo. Portanto, é preciso entender um pouco sobre os trâmites de planilhas de Excel e afins. O estudante deverá ter disponibilidade para o curso do Senai Resende.

Como se inscrever

Os interessados em uma das oportunidades anunciadas para Jovem Aprendiz Michelin, devem acessar o site de cadastro, e seguir as orientações da página do Processo Seletivo. É preciso cadastrar currículo atualizado!

A Michelin é uma companhia que lidera na produção de pneus, dedicando-se a aprimorar, sustentavelmente, a mobilidade de bens e de pessoas pelo mundo. A empresa fabrica e comercializa serviços e pneus para diversos tipos de veículos. Neste quesito, inclui-se automóveis, aviões, motocicletas, bicicletas, escavadeiras, caminhões e equipamentos agrícolas.

