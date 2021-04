Jovem do Cruzeiro encanta Felipe Conceição e treinador vai além: “A evolução dele é nítida”

O Cruzeiro tenta retomar a boa fase para tranquilizar o seu torcedor na temporada. Felipe Conceição já vem sendo bastante questionado e existia uma grande pressão para vencer o Cuiabá, pelo Campeonato Brasileiro. Felizmente para o treinador, o time até jogou bem e ganhou por 2 a 0.









O comandante da Raposa tem respaldo de parte da diretoria, mas sabe que o clima só irá melhorar de forma contundente com vitórias seguidas. Por isso, a comissão técnica está focada em tentar encaixar o time quanto antes para começar o Campeonato Brasileiro da Série B com os jogadores mais entrosados e em um melhor nível.



Quem vem encantando Felipe Conceição é o jovem Weverton, zagueiro que teve uma bela atuação no jogo de ontem (07) e ganha pontos importantes dentro do elenco. Em entrevista coletiva, o treinador elogiou bastante o defensor e relembrou que o atleta já estava se destacando nos treinamentos.

“(…) A questão do Weverton foi uma conversa de passar confiança, de dar a ele tranquilidade de fazer no jogo o que eles vêm fazendo nos treinamentos desde que estamos juntos. É um menino que se dedica muito, muito concentrado nos trabalhos e a evolução dele é nítida. Do jogo do Uberlândia para este. Hoje ele fez um grande jogo e isso nos deixa satisfeitos, de ver um jovem crescendo (…)”, disse.

Conceição continuou falando sobre o assunto: “Não gosto muito de individualizar a performance, acho que a equipe foi muito bem e a equipe organizada também sustenta a performance de jovens atletas que entram na equipe. Acho que é dos dois lados, o atleta que foi bem na partida e a equipe, com a organização que teve também, ajuda o atleta. Uma coisa puxa a outra para que possamos cada vez mais usar esses meninos da base, que são importantes esportivamente e financeiramente para o clube”, completou.