Jovem Pan Salvador apresenta novidades na programação de maio

Entre suas músicas preferidas, muita informação. No mês de maio, a Jovem Pan Salvador estreia novos quadros do Pan News ao longo da sua programação.

São cinco temas diferentes, de segunda a sexta, com apresentadores especializados, que vão oferecer ao ouvinte da Pan ainda mais informação e interatividade. Conteúdo sobre saúde, empreendedorismo afro, finanças e esportes, com dias e horários fixos na grade de programação.

Saúde, mais do que nunca, é fundamental. Para falar com a galera jovem, Dr. Diego Souza, de 36 anos, comandará o Pan News Saúde trazendo dicas e informações de relevância sobre esse tema.

Diego é formado em Enfermagem pela Universidade do Estado da Bahia (Uneb) e em Medicina pela Universidade Federal da Bahia (Ufba). Tem especialidade em Clínica Médica e Oncologia Clínica. Atualmente, trabalha na unidade de Emergência Adulto do Hospital Aliança.

O Pan News saúde estreia no dia 3 de maio. Estará na grade da Jovem Pan todas as segundas e sextas, às 9h e às 18h.

Tudo isso sob o comando de Lucas Reis, PhD em Comunicação pela UFBA, Vice-Presidente do Comitê de Diversidade e Inclusão do IAB Brasil, Conselheiro da ABMP, Mentor do Founder Institute e Pesquisador Associado do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Democracia Digital. É alumni dos programas de aceleração internacional Startup Beta, do Web Summit, e Scale Up, da Endeavor.