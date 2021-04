Jovem que ficou sem moral com Cuca após a final da Libertadores vira opção para Holan no Santos

O Santos deixa claro que a prioridade é a Libertadores. A equipe não tem o mesmo rendimento no Campeonato Paulista, mas, quanto a isso, deve ser levado em fala que o elenco do Peixe não é grande e não há muitas opções. Assim, Holan prefere focar no torneio internacional, que é o maior desejo do clube paulista e uma boa fonte de receita nessa temporada.









O treinador santista vem dando chances para a garotada e usa o Estadual como laboratório para saber com quem poderá contar na Liberta. Um jovem que não correspondeu do jeito que Cuca gostaria e ficou marcado por ter entrado mal na final contra o Palmeiras, ganhou oportunidades de ouro com o argentino.

Trata-se de Wellington Tim, que está sendo observado por Holan e, com a saída de Sabino, pode se tornar importante para o elenco, como informou o portal UOL Esporte. Na partida contra o rival, no Maracanã, o zagueiro deu muito espaço para Rony cruzar a bola na área e sair o gol do título palmeirense. Por outro lado, o futebol muitas das vezes é muito cruel e o atleta fica marcado por um lance que diretamente não foi responsável.

Por isso, o atual comandante do Santos decidiu inscrevê-lo no Campeonato Paulista e pretende usá-lo frequentemente. Caso ele corresponda, pode ser mais um reforço caseiro para o Santos durante a temporada. Só depende do garoto de 19 anos, que está empolgado e focado em fazer sucesso com a camisa alvinegra.

Foto: Ivan Storti/Santos FC



Holan tem carta branca dos dirigentes para fazer qualquer tipo de mudança que ache necessária. Assim, o técnico vem ganhando o grupo, a confiança de praticamente todos os jogadores e isso é fundamental para o trabalho caminhar muito bem e se tornar um sucesso.