Em conversa na varanda após noite com eliminação de Rodolffo no BBB21, Fiuk avalia para Juliette, a fase em que o confinamento está e que a maioria das pessoas que seguem no jogo, são queridas para ele. Logo, a sister alerta: “Agora, se prepare que os conflitos vão ser outros. Eu já estou esperando os outros, porque existem uns engatilhados, digamos assim. Uma hora vai explodir e novos vão surgir. Ainda tem muito tempo. Um mês é muita coisa”, relata.