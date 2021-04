Juliette analisa conflitos entre emparedados e afirma para Thaís: ‘O público pode escolher um dos lados e você ficar de fora’ | casa BBB

Thaís se junta à Juliette e ao João Luiz na varanda do BBB21. “Quem você acha que sai hoje?”, pergunta a emparedada à advogada. A sister diz que não sabe e completa: “Por mim, eu queria que fosse Arthur. Obviamente, claramente”. O professor de Geografia concorda, e a sister justifica: “Mas eu não sei porque estou com medo desse negócio das pipocagens”. A advogada e maquiadora, então, continua: “Você e Fiuk. [Medo] do público. Para mim, não. Para mim, eu sei sua opinião, você me conta”.