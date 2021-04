Juliette analisa possibilidades de votos no BBB21 e avisa Gilberto sobre Paredão: ‘Vai eu e tu’ | casa BBB

No Quarto Cordel do BBB21, Gilberto conversa com Juliette sobre e benção do Anjo. O pernambucano é Anjo junto com Fiuk e os dois precisam tomar uma decisão juntos para quem vão dar o colar da imunidade. O brother conta para a confinada: “Ele queria muito dar para uma pessoa que eu falei: ‘Essa pessoa não tem nada a ver’. Aí eu falei de você, aí ele falou que ele corre o risco. Se for os dois mais votados, ele falou que ele vai para o Paredão. A gente rodou, rodou, e ele falou: ‘Se for tal pessoa, vai ser uma decisão só sua e o justo é uma decisão dos dois, tem que ser uma pessoa no meio termo’“.