Juliette aponta sobre emparedados do BBB21: ‘Acho que a galera shippa muito Fiuk com Thaís’ | casa BBB

A advogada levanta e explica suas teorias sobre a próxima eliminação do reality. “Fiuk e Arthur tiveram conflitos diretos. Querendo ou não as torcidas são contrárias. Thaís não teve conflito direto com ninguém. Os poucos conflitos que ela teve foi negócio de voto e Jogo da Discórdia, e do povo subestimá-la. Mas mesmo assim ela, depois, ela ficou amiga do povo que subestimou. Ela não tem conflitos direto.”