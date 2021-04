Juliette calcula votos para fugir de paredão com Gilberto · .

Juliette Freire fez as contas para fugir do paredão durante conversa com Gilberto Nogueira no início da noite deste domingo (4) no BBB21. A paraibana acredita que tem grandes chances de ir para a berlinda, mesmo sem saber como será a dinâmica desta semana no reality show.

“A segunda mais votada eu vou [ser]. Quem vota em mim: Arthur [Picoli] e Caio [Afiune]. Muito provável o Rodolffo [Matthaus], três [votos], Pocah, quatro. Fiuk, cinco”, analisou a maquiadora, antes de Gil opinar: “Fiuk acho que não vota em você. Vai no Arthur, certeza. Ele não me falou, não, mas não tem outra opção”.

Juliette demonstrou preocupação em relação à posição de Rodolffo: “Eu vou perguntar. Se ele quiser fazer [o voto em mim], vai fazer eu sabendo. Porque aí eu voto nele. Não seria minha primeira nem segunda opção ele [Rodolffo]. A primeira é Arthur”. O economista pediu para ela não revelar o outro nome: “A segunda [opção] não precisa falar, porque as paredes aqui têm ouvidos”.

“Se for aberta a votação, melhor ainda. Se eu sou o primeiro, escolho o Rodolffo para votar em seguida. Porque aí você sabe que caminho vai tomar a votação. Se for da forma que a gente pensa, você vai ser a segunda mais votada, empatada. Nesse empate você salva porque a Viih [Tube] é a líder. Seria sorte. Tem que saber o [voto] do Rodolffo”, prosseguiu Gilberto.

Quatro participantes do BBB21 serão indicados neste domingo (4). O primeiro é o voto do líder. Na sequência, todos vão ao confessionário para um voto secreto. O mais votado pela casa é o segundo indicado e inicia uma votação aberta na sala.

A nova rodada de votos define o terceiro integrante da berlinda, que terá direito a um contragolpe e puxará o quarto indicado. Fora o nome escolhido pelo líder, os outros disputam a Prova Bate e Volta, com os perdedores compondo o paredão triplo.

