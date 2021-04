Juliette chama Gil para DR: ‘não precisa ficar chateado’

“Olhe, eu, Juliette, vou parar de ficar aconselhando você com esses negócios das suas chateações. Porque eu torço muito por você nas provas, fico muito feliz quando você ganha, me emociono com tudo, mas você fica tão pilhado que você esquece de tudo. Você nem comemorou minhas coisas, nervoso porque não tinha ido bem. E, às vezes, Gil, quando a gente não ganha, a gente tem que comemorar as coisas dos outros”.