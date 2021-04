“Queria dar orgulho à bichinha, mulher. Ganhar as coisas, comemorar. A bichinha não deu um grito de felicidade. Só quando eu entrei e voltei do Bate e Volta. Ela não apareceu no vídeo do Anjo. Quero vê-la, ver se ela está bem. Queria a bichinha comemorando as coisas”, relata Juliette.