Juliette comemora Almoço do Líder no BBB21, e Gilberto declara: ‘Você batalhou muito’ | casa BBB

O doutorando em Economia não aguenta a emoção e explica o choro: “Muito importante sua liderança, você batalhou muito. Se eu, com minhas doidices, fiquei agoniado, porque estava perdendo as provas, o quão forte você teve que ser.”

Emocionada, a maquiadora retribui o carinho: “Obrigada! Realmente, não sei, mas, o desejo do meu coração, você já sabe qual é. Acredito no que é melhor para todo mundo. Desculpa minha língua solta. Quanto mais amo, mais exijo dela. Você me lembra coisas boas, espero que você brilhe muito, leve sua alegria para onde for. Só a gente sabe o que precisou passar para estar aqui. Você é um orgulho, um vitórioso.”

As declarações não pararam por aí. Gilberto completa: “Obrigado por me entender, aguentar meus surtos. Estava sempre ali disposta, me entendendo. Vejo o quanto foi importante pare me deixar leve. Com tudo, um nunca soltou do outro.”