Na sala da casa do BBB21, Juliette congratula Viih Tube por ter chegado até a final da Prova do Anjo Lasanha Seara com João Luiz. A paraibana diz: “Mas a senhorinha, hein, minha filha?!”. “Não sei por que você fica chocada com isso”, rebate a youtuber. “Não, eu estou orgulhosíssima. Chocada? Eu estou chocada é comigo que estou errando”.