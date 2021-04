Juliette conversa com Caio sobre relação dos dois: ‘Sempre achei que estava num lugar especial para você’ | casa BBB

A advogada diz que, durante o jogo, teve momentos em que achava que estava tudo bem entre eles e em outras, não. “Até que, no Jogo da Discórdia, você falou aquilo. Para mim, foi muito doloroso saber que, uma coisa que, para mim, tinha sido esclarecida, não tinha sido para você. Eu fico muito triste porque eu vejo contradição em nossa relação”, confessa a sister que pergunta para o fazendeiro: “Você tem alguma coisa assim para me dizer?”.

O goiano responde que não está bem e completa: “Até com o Gil (Gilberto) mesmo, com o Arthur…”. Em seguida, o brother garante que seu estranhamento não é diretamente com Juliette.