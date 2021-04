Juliette declara não querer enfrentar Gilberto no Paredão do BBB21: ‘Não é porque eu tenho medo de você, é porque eu gosto de você’ | casa BBB

A paraibana segue falando: “Então briga todo mundo vai ter, o problema não é ter briga, o problema é o que você faz quando está na raiva. Se João, se Vitória, se você… Pronto, minhas brigas com você foram horrorosas. As brigas que eu tive com você foram as piores que tive aqui. Não foi com Karol nem com Nego Di não. Pronto, com Lumena e com você. Foram as mais feias que eu tive aqui. Nem por isso eu sai por ai esculhambando, falando mal. Eu não queria enfrentar você no Paredão. Não é porque eu tenho medo de você, é porque eu gosto de você. Agora o limite a pessoa não sabe até onde vai. Porque a pessoa se irrita”.