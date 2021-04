Juliette declara para sisters do BBB21: ‘É melhor ser fofoqueiro e ficar de leva e traz do que julgar sem saber’ | casa BBB

A paraibana concorda e aproveita para se posicionar encerrando o assunto: “É por isso que você vai perguntar e é para perguntar, porque se você escuta só um lado ou só vê cenas repartidas, você vai opinar injustamente. É melhor ser fofoqueiro e ficar de leva e traz, do que julgar sem saber. É muito melhor. Pode me chamar de leva e traz, nem ligo. Porque eu levo e trago coisas boas. Coisas ruins eu evito“.

E ainda completa: “Até o momento que eu não me estressar porque quando eu me estressar vai ser coisa ruim e coisa boa”. A influenciadora e a cantora brincam com a confinada e Camilla ainda joga espuma da jacuzzi em cima de Juliette brincando: “Toma BO“.