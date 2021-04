Juliette deixa Caio mudo após colocá-lo contra a parede · .

Juliette Freire deixou Caio Afiune sem palavras ao confrontá-lo no BBB21. A advogada quis saber o motivo de ter sido puxada pelo fazendeiro ao paredão, já que, segundo ele mesmo, sua primeira opção de voto era Fiuk. “Você me fez uma pergunta que eu não sei responder”, lamentou ele.

A paraibana já estava desconfiada do goiano desde a madrugada de segunda-feira (5), quando o questionou sobre ter votado nela novamente e como resposta ouviu que era apenas porque Arthur Picoli e Pocah já iriam nela, e ele precisava se defender e proteger Rodolffo Matthaus.

No entanto, Juliette percebeu que no contragolpe nenhum deles precisava mais de proteção, já que ambos já estavam no paredão. “Não entendi uma coisa. Se eu não era a sua primeira opção, a primeira era Fiuk, por que você me puxou?”, quis saber ela.

“Não sei”, respondeu Caio, após alguns minutos de silêncio. “Oi?”, reagiu a maquiadora. “Juro por Deus. Eu acho que foi no estalo. Acho que fiquei com raiva na hora de os votos terem vindo em mim. Juro, de coração, não sei te responder”, tentou se explicar o fazendeiro.

“As outras [votações] eu entendi, mas o ‘puxe’ só dependia de você, e por que não foi o Fiuk? Foi eu?”, insistiu a advogada. O goiano, no entanto, manteve a resposta de que não sabia e pediu um tempo para pensar, lembrar da situação e dar um retorno para a paraibana.

Confira:

o vídeo:https://t.co/TbNkXoZwF6

— Juliette Freire 🌵 (@FreireJuliette) April 6, 2021

Inscreva-se no canal do . no YouTube para conferir nossos boletins diários sobre BBB21

Saiba tudo sobre o BBB21 com o podcast O Brasil Tá Vendo

Ouça “#33 – A vida dos administradores de perfis dos participantes do BBB” no Spreaker.