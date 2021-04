Após mais de três horas de Prova Avon Power Stay, Juliette comenta sobre a dinâmica que vale um lugar na Final do BBB21: “Eu me arrependo de todas as gracinhas que eu fiz até aqui”, ela brinca e olha para Gilberto. “Me arrependo de toda a gracinha que eu fiz. Perdão! Estou arrependida”, segue a sister, que logo pede que a plataforma em que os três confinados estão suspensos siga parada por um tempo.