Juliette desabafa sobre Paredão do BBB21: ‘Fico com pena de Pocah’ | casa BBB

Durante o Almoço do Líder, Juliette e Gilberto falam sobre a expectativa para o Paredão de logo mais. O doutorando em Economia disputa a berlinda com Camilla de Lucas e Pocah. E a maquiadora revela que está contida por ter suas preferências: “Estou um pouco triste em estar torcendo por vocês dois porque fico com pena de Pocah. Eu gosto dela, é uma pessoa boa. Me divirto muito com ela, e ela também sofreu muito aqui. Todo mundo sofreu, mas ela ficou sozinha. Ela perdeu muitos aliados, e isso dói.”