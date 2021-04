Após festa no BBB21, Gilberto, Juliette e Fiuk estão na sala e se abraçam deitados no sofá. O cantor e ator se retira e a sister fala para o pernambucano: “Você para de ciúmes, viu? Você está com ciúmes de Fiuk”. “Não estou com ciúmes”, garante o brother, que questiona do que ele estaria com ciúmes. “Do amor da gente”, responde a maquiadora e advogada, enquanto ri.