Juliette diz que Viih Tube “a magoa todos os dias com pequenas coisas” dentro do BBB 21

Neste domingo (11), será formado o 11º paredão da 21ª edição do Big Brother Brasil. O líder é Caio, que sinalizou ontem, em conversa com Viih Tube, que irá indicar Thaís. No entanto, a youtuber ficou nos holofotes, mas por conta de outro motivo: sua relação com Juliette. Hoje à tarde, elas conversaram na área externa da casa.









A advogada e maquiadora explicou que Viih a desagradou muitas vezes dentro do jogo, em pequenas atitudes: “Quanto à amizade da gente fazer isso e isso (sinal de ondas com as mãos), ela já fez dos dois lados. Você já me magoou muito, mais do que você pensa, e eu não lhe tratei mal por isso. Muito pelo contrário. Eu sempre briguei contra o que eu sentia”.

Em um jogo da discórdia que antecedeu à saída de Nego Di do programa, Juliette colocou Viih no chamado pódio, a final que ela gostaria que acontecesse. Segundo ela, isso não mudou até aqui: “Eu sempre tento esquecer o quanto eu sofria com algumas atitudes suas. E eu não lhe tratei mal por isso, não me afastei de você disso, não lhe tirei do meu pódio por isso”.

MEU DEUS DO CÉU essa lavação de roupa suja entre a Juliette e a Viih Tube tá parecendo um sonho de tão bom que tá sendo!!!!! E O BRASIL SORRI DE NOVO!!! #bbb21pic.twitter.com/19wo5YtgDt — prima donna (@sofiarosa_)

April 11, 2021





Juliette completou dizendo que não foi procurar outras pessoas nesses momentos. Ao ser rebatida pela youtuber, que disse que entre elas “é diferente”, a paraibana respondeu: “Eu estou falando sobre mim. Você falou sobre você e eu vou falar sobre mim. Eu não fiz isso. Não preciso fazer isso”.

A relação entre Viih e Thaís é algo que vem incomodando Juliette ultimamente: “Você continua me magoando todos os dias com pequenas coisas, porque isso é natural. Tenho certeza absoluta que você e a Thaís se machucam e não falam. Eu já vi e não me pertence”.