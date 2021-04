Juliette, do ‘BBB 21’, já viveu romance com o cantor paraibano; saiba mais

Mais um fato do passado de Juliette, do “BBB 21”, veio à tona nesta terça-feira. Fãs da maquiadora descobriram que ela teve um romance com o cantor paraibano Ranniery Gomes. Uma foto dos dois aos beijos na piscina foi publicada pelo Instagram de celebridade “Sthafler”, e o próprio Ranniery confirmou o romance, dizendo que o registro foi feito em 2016.