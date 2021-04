A conversa entre Juliette e Fiuk continua na área externa da casa do BBB21 após a formação do décimo Paredão. A sister fala que Pocah é bastante amiga de Thaís, e ele aponta: “É muito estranho esse rolê todo aí de Pocah também”, e os dois riem da situação. Logo, o paulista se explica: “Estranho, porque, tipo assim, por mais que ela fale que não, as atitudes mostram que está junto”, se referindo à relação entre a cantora e alguns brothers.