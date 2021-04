Na sequência, a sister aponta: “Sabe por que ninguém me respeita ainda? Pelo que entendi, porque eu não fui para um Paredão decisivo. Meu Paredão, na cabeça deles, eu sou secundária”, avalia citando as vezes em que disputou a preferência do público durante o programa. Fiuk, então, concorda e ironiza: “Vamos ver qual que é o cachorro morto aqui da vez”.