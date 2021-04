Juliette explica para Gilberto motivo de ‘fugir de conversa’ com Pocah no BBB21: ‘Não tive espaço, fui sufocada e não sou obrigada’ | casa BBB

A advogada rememora desavença de Gilberto e Pocah e pergunta: “Você era obrigado a falar com ela? Você não disse que não queria? Qual era a dela?”

“Só que naquele dia eu entendi que você tinha falado algo que machucou a índole dela. Então aquele dia até entendi ela ter insistido, mas no meu, eu não magoei a índole dela”, continua Juliette.

Gilberto responde: “Exatamente, naquele dia eu ofendi ela realmente. Ataquei ela no Jogo da Discórdia”

Juliette conclui: “Pronto, aí entendi ela ir atrás de você. Mas nesse caso eu estava magoada comigo. E se eu tivesse magoada com o voto dela era problema meu. Ela ia dizer: ‘Ok, fiz pra me proteger’, e ponto. Ela não tinha direito de vir com grito pra mim.”