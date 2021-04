Juliette fala com Camilla de Lucas sobre a reta final do BBB21: ‘Não ganhar seria uma frustração’ | casa BBB

“Juro a você, eu quero muito ficar aqui. Se eu não ganhar, quero estar presente. E viver tudo que esse Big, já que eu não vivi outras coisas, eu quero viver todas as cenas e momentos do Big Brother. Isso aí é o que eu entrei aqui querendo”, fala a sister, que completa: “Estou muito tranquila com Paredão, sei que vou ficar sensível, porque estou sensível e sou sensível”.