Após se desentender com Arthur durante a Festa do Líder no BBB21, Juliette vai conversar com Rodolffo sobre a situação. “Ele me provoca, me provoca até eu dizer alguma coisa que ele não gosta. Fazendo charme. Ô menino, para cima de mim?”. Um pouco mais cedo, a paraibana havia dito que se tratava de “drama” por parte do instrutor de crossfit.