Juliette fala sobre ex-sister: ‘Ela me cortava, não acreditava em algumas coisas que eu falava’ | casa BBB

“Não, porque assim… Com o Gil eu tinha uma relação mais de liberdade, de poder dizer o que achava e o que não achava. E com a Sarah eu não tinha tanto. Ela me cortava, ela não acreditava em algumas coisas que eu falava. A gente não batia muito com as ideias, e isso passava muito para o Gil. Não que ela influenciou, mas pela lealdade dele a ela. Atrapalhava nossa relação, sabe?”, aponta a maquiadora e advogada, dizendo que muitas vezes era interrompida pela ex-sister quando falava com o brother.