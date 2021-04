Juliette fala sobre relação com brothers no BBB21: ‘Eu teria muito mais razão para me afastar’ | casa BBB

O doutorando em Economia concorda, e ela segue: “Eu teria muito mais razão para me afastar de vocês dois e eliminar os dois do que voltar, se fosse por conveniência de jogo”. Ela complementa: “E outra, a Sarah não tinha que falar isso para você. Acho que talvez ela tenha cogitado isso. Acho que era uma opinião dela”.

É a vez do brother opinar sobre os últimos acontecimentos: “Algo que a Sarah me falou antes dela sair foi ‘Gil, só vou deixar que o público faça, não quero mais falar, resolver nada'”. Durante a conversa, conclui: “E se o público viu, tudo aqui é gravado, e eles veem tudo. No final, a gente só vai pagar e arcar com os nossos atos”.