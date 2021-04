No Quarto Cordel do BBB21, Gilberto comenta acreditar que irá ao Paredão da semana e avisa estar esperando alguma dinâmica para escapar. “Se não tiver “puxa” e e for os dois da casa, talvez eu vá com dois votos. Mas vá”, aponta o brother. “Por que dois? Tu acha que Caio desempata?”, pergunta a sister.