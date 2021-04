Juliette lamenta fracasso nas provas: ‘Queria dar orgulho para minha mãe’

Juliette anda bem insatisfeita com o próprio empenho durante as provas do BBB 21. A paraibana desabafou com Camilla de Lucas nesta segunda-feira (26) e declarou que pretendia deixar a mãe orgulhosa com a conquista de uma liderança.

“Queria dar orgulho à bichinha, mulher. Ganhar as coisas, comemorar. A bichinha não deu um grito de felicidade. Só quando eu entrei e voltei do Bate e Volta. Ela não apareceu no vídeo do Anjo. Quero vê-la, ver se ela está bem. Queria a bichinha comemorando as coisas. Eu estou triste por não ganhar prova. Eu sozinha, perco para mim mesma”, comentou.