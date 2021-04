Na área externa da casa, Gilberto comemora com Juliette por ambos estarem no Top 5 do BBB21. “Top 5, Juliette! Dois nordestinos”, celebra ele. Ela pede: “Não solte minha mão, não”. O pernambucano garante que não e afirma: “Eu falei hoje ao vivo para o Brasil inteiro. Eu quero deixar bem claro que meu pódio é Fiuk e Juliette”.