Juliette queima caldo de ervilha e Thaís, emparedada, brinca: ‘Ana Clara não pode cheirar meu cabelo’ | casa BBB

A influenciadora também comenta: “Olha o cheiro Juliette”. A sister da Paraíba pega a panela e mostra para Arthur. O confinado pede para que a advogada mostre o fundo da panela, e Juliette ri. O instrutor de crossfit dá risada e brinca sobre o que Juliette fez com a panela. Thaís, que está no Paredão desta noite, reclama: “Vou ficar com cabelo fedido e se eu sair para ver Tiago e Ana Clara? A Ana Clara não pode cheirar meu cabelo não”.