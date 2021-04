Juliette rememora começo do BBB21 e fala sobre si mesma: ‘Não sou fácil de ler, inicialmente você não gosta de mim’ | casa BBB

Camilla de Lucas entra no papo e opina: “Todo mundo estava com medo de sair naquela primeira semana“. Juliette observa: “Não, antes de entrar, eu nem sabia do caos. Porque eu não sou uma pessoa fácil de ler. Eu sei. Inicialmente você não gosta de mim. Eu já sei que é assim, na minha vida é assim, depois que me conhece é que gosta. Então, se eu não tivesse o tempo para o povo gostar, eu sairia rápido e eu fiquei com medo, entendeu?”.