“Isso aí é só estereótipo. No fundo, no fundo não é nada disso”, afirma o brother e a paraibana relata que tinha medo deste julgamento. “Isso aí, já era para a gente ter saído há muito tempo por esse motivo. Porém, a gente não foi para lá… Quem escolheu a gente está lá fora. A gente foi escolhido”, opina o capixaba, se referindo ao grupo de brothers que foi imunizado pelo público na primeira semana do BBB21.