Juliette sobre colega de confinamento do BBB21: ‘Eu não sou obrigada a escutar isso’ | casa bbb

A advogada continua: “Eu sei, só que ele está sendo injusto nessa parte, sabe? Mesmo tendo os motivos, o respeito tem que ser maior, e ele já perdeu isso comigo. Ele já perdeu isso comigo e eu já vi ele perdendo com outras pessoas. E, quando ele está irritado, ele chama palavrão e ele desrespeita. Eu não sou obrigada a escutar isso de homem nenhum“. “Concordo”, aponta Pocah. “Então, eu vou parar de dar confiança a Arthur, brincar com ele, porque, quando eu brinco com ele, ele se sente no direito de fazer isso comigo”.