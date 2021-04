Juliette vence a Prova Bate e Volta e se livra do décimo Paredão do BBB21 | PROVA BATE E VOLTA NIELY COR&TON; L’ORÉAL

E se na prova Bate e Volta os participantes precisam contar com a sorte para escapar do paredão, para pintar o cabelo é só escolher Cor&ton. A tintura nº 1 do Brasil que tem Queratina, Filtro UV e FixaCor. Só ela Pinta, Hidrata e Dura um tempão. Com Cor&Ton, você faz como milhões de mulheres em todo o Brasil e transforma o seu visual com a marca líder há 12 anos. São 41 cores entre loiros, pretos, castanhos e ruivos. Bateu dúvida na hora de pintar? Acesse coreton.fiquediva.com.br e experimente todas as cores virtualmente com o Teste sua Cor de Cor&Ton!