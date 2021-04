Julinho volta para o armário e conhece ‘disfarce hétero’ de Osmar · .

Julinho (André Arteche) voltará para o “armário” em Ti Ti Ti. Sem poder dizer a Bruna (Giulia Gam) que ele namorava Osmar (Gustavo Leão), o cabeleireiro passará a viver na mansão dos Sampaio e dormirá no quarto do amado morto. Assim, ele enxergará como o rapaz mascarava a verdade sobre sua orientação sexual para a família.

O amigo de Marcela (Isis Valverde) terá uma ideia de como era a “vida de mentira” do irmão de Edgar (Caio Castro) nos próximos capítulos da novela do Vale a Pena Ver de Novo. A essa altura da trama, a aspirante a modelo terá insistido para que o rapaz more com ela na casa da família de Osmar.

Gustavo (Leopoldo Pacheco) não vai se opor ao pedido da mineira, e Bruna ficará feliz em receber o suposto amigo de seu filho caçula. Apesar de ser católica fervorosa e saber que Julinho é gay, a dondoca não tem noção de que o jovem foi o verdadeiro companheiro do personagem de Gustavo Leão.

“Esse era o quarto do Osmar, eu deixei tudo como estava antes de ele se mudar para Belo Horizonte. Os móveis, os CDs… Até os brinquedos que ele gostava de usar na decoração”, dirá a veterana ao mostrar o cômodo ao novo morador de sua residência.

“Dona Bruna, a senhora tem certeza? Eu não quero invadir um espaço que é tão íntimo”, confessará o personagem de André Arteche. Sem desconfiar de nada, a patroa de Evandro (Romulo Medeiros) insistirá: “Eu pedi para trazerem umas frutas, uns biscoitos, caso sinta fome à noite. Durma bem e fica com Deus!”, dirá a veterana.

O mineiro ficará surpreso em, finalmente, conhecer o passado de Osmar. Como o jovem nunca teve a oportunidade de expressar sua orientação sexual de maneira livre, ele não pôde guardar registros de seus antigos namoros nem falar abertamente sobre sua vida pessoal para os parentes. “Meu amor… Olha só onde eu vim parar!”, falará Julinho.

O folhetim que a Globo reprisa à tarde no Vale a Pena Ver de Novo é uma releitura de duas novelas clássicas de Cassiano Gabus Mendes (1929-1993): Ti Ti Ti (1985) e Plumas e Paetês (1980). Originalmente exibida entre julho de 2010 e março de 2011, a trama foi escrita por Maria Adelaide de Amaral e Vincent Villari.

